Aïcha Trembler et DJ Domi ont été propulsés au devant de la scène par une vidéo virale sur la toile. Ils sont aujourd’hui les artistes les plus écoutés et adulés au Burkina Faso. Grâce au tube ‘’Aïcha Trembler’’, ils sont passés de 6000 à 20 millions de vues sur YouTube.

Aïcha Trembler et DJ Domi franchissent un record sur YouTube

Le faiseur d’animation dans les villages burkinabé, DJ Domi était un parfait inconnu sur les réseaux sociaux et du grand public il y a quelques années. Mais, grâce à une vidéo devenue très vite virale où on pouvait voir une jeune fille anonyme du nom de Aïcha, danser en remuant ses épaules sur une musique qui cite son prénom. Les deux personnes DJ Djomi et Aïcha Trembler sont passées rapidement de l’ombre à la lumière. Ils ont sorti le tube ‘’Aïcha Trembler’’, qui a aussi captivé de nombreux mélomanes.

Pour une carrière qui a débuté il y a seulement un an, DJ Domi et son binôme Aïcha Trembler font partie des leaders des classements musicaux au Burkina Faso. Ils sont devenus les artistes influents du pays les plus suivis sur le réseau social Tik-Tok et ils sont aussi dans le Top 9 des artistes burkinabé les plus regardés sur la plateforme YouTube. Ils viennent même de faire un bond incroyable sur cette plateforme musicale. Ainsi, avec 6 000 vues au départ, ils ont franchi le cap symbolique des 20 millions de vues sur YouTube. Ce qui fait d’eux à présent les quatrième artistes burkinabè les plus visionnés de l’histoire de la plateforme après leurs collègues Floby, Badenya Seyba et Yacou et Dez altino.

Avant même de franchir ce record impressionnant sur YouTube, DJ Domi et Aïcha Trembler ont remporté en cette année 2024 des prix à des cérémonies prestigieuses organisées au Burkina Faso. D’abord à la 22ème cérémonie des Kundé en début de mois de mai dernier où ils ont triomphé avec deux trophées du ‘’Kundé de l’artiste le plus joué en discothèque’’ et du ‘’Kundé de la révélation’’. Puis, ils reçoivent à la fin du même mois à la 11ème édition de Faso Music Awards (FAMA) le trophée du ‘’Tube de l’année’’, ainsi que leur manager qui est reparti avec le prix du meilleur manager burkinabé de l’année.