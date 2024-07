76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Burkina Faso, la direction régionale du développement industriel et des petites et moyennes entreprises de l’Est a mis la main sur plusieurs produits impropres à la consommation à Fada N’Gourma. Une initiative qui vise à protéger les populations des différents risques auxquels elles sont exposées après la consommation.

Dans le cadre d’une opération de régularisation dans le secteur d’activité du commerce au Burkina Faso, des services régaliens ont procédé à une opération de contrôle dans plusieurs villes du pays. Cette opération a été dirigée par l’inspecteur des prix de la direction régionale du développement industriel et des petites et moyennes entreprises de l’Est, Sondbo Rouamba.

À l’issue de ces différentes opérations de contrôle, l’autorité a saisi des produits périmés dans une boutique du secteur un de Fada N’Gourma. Selon des sources locales, les produits impopres confisqués sont composés de biscuits, de beurre Blue Band, de boissons sucrées et de thé Lipton.

Face à cette situation, l’inspecteur Sondbo Rouamba fait appel à la population en les invitant à être vigilants et à prendre soin de lire chaque date de production et de péremption des produits manufacturés avant l’achat et la consommation. Cet appel a été fait pour protéger la population contre plusieurs maladies.

Pour rappel, l’autorité invite la population à jouer pleinement son rôle en dénonçant de pareils cas au sein de la police ou de la gendarmerie nationale après avoir pris connaissance de la situation.