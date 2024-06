75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Burkina Faso, la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) a été le théâtre d’un incident dans la journée de ce mercredi 12 juin 2024. Il s’agit des coups de feu qui ont été signalés près des locaux de la télévision nationale.

Burkina Faso : des blessés dans un incident survenu près de la RTB

La situation sécuritaire au Burkina Faso devient de plus en plus inquiétante à cause des tentatives de coup d’État militaire au cours de ces derniers temps. Selon les informations rapportées par l’Agence d’information du Burkina (AIB), l’incident de ce mercredi a causé nombreux dégâts matériels et des blessés ont été rapidement pris en charge par les services compétents.

Pour rappel, un pareil événement a eu lieu près de la présidence il y a quelques jours alors que le Président Ibrahim Traoré en commun accord avec les forces combattantes mènent une lutte farouche contre le terrorisme dans le pays.

Pour le moment, les mis en cause de cet incident majeur ne sont pas encore connus. Toutefois, des enquêtes minutieuses sont ouvertes pour situer pour situer les responsabilités.