Au Burkina Faso, le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) des Hauts-Bassins basé à Bobo a effectué une vaste opération conduisant à l’arrestation de plusieurs femmes avec une forte quantité de drogue.

Burkina Faso : plus de 9000 cartouches de produits chichas et drogue saisies par la police

Plusieurs femmes burkinabè épinglées dans le trafic de drogue. Elles ont été interpellées lors d’une opération effectuée par les forces de l’ordre dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation et de lutte contre la criminalité et le trafic illicite.

À l’issue de ces différentes opérations à l’intérieur et hors de la ville de Bobo-Dioulasso, des cartouches de produits chichas expirés et de la drogue ont été saisies. Sur la base des investigations effectuées et la collaboration des populations, les forces de l’ordre ont pu cibler un magasin clandestin à l’intérieur de la ville.

À l’intérieur de ce magasin, près de « huit cent dix (810) cartons de produits chichas expirés, soit 9720 cartouches. En plus, des plaquettes de cannabis, abandonnées par des trafiquants dans leur fuite ont été saisies. Ces produits ont été transportés illégalement sur le territoire burkinabè via les sociétés de transport en commun.

Selon les faits rapportés par la police nationale, ces femmes ont soigneusement enfouies dans leurs sacs les produits contrefaits. À en croire les détails donnés par la police, la valeur globale de l’ensemble de toutes ces saisies s’élève à plus de 90.000.000 FCFA.

Par ailleurs, la police réaffirme son engagement à lutter efficacement contre le trafic de drogue et tout acte illégal dans le pays. Aussi, elle a exhorté la population a fait preuve de responsabilité afin de faciliter la tâche aux forces de l’ordre.