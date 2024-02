Les forces armées burkinabè ont réussi à bombarder plusieurs terroristes dans le centre-nord du pays ce mardi 13 février 2024. Une action qui montre encore l’abnégation des FDS et VDP à lutter contre le terrorisme.

Burkina Faso : les FDS ont éliminé plusieurs terroristes

Au Burkina Faso, l’armée a remporté une victoire significative en neutralisant des terroristes qui projetaient de s’attaquer à un convoi dans la région du Centre-nord. Les forces de sécurité ont repéré un groupe de terroristes sur des motos dans la zone de Naré, entre Guibga et Dibga, à une vingtaine de kilomètres de Pissila.

Selon les récits, les ennemis se dirigeaient vers un autre groupe plus important en vue d’une réunion sous un grand arbre. Cependant, l’armée burkinabè a réagi rapidement et a utilisé des missiles pour frapper les terroristes, tuant un grand nombre d’entre eux. Les rescapés ont fui et ont informé un autre groupe du danger, mais ils ont également été attaqués par un autre missile.

PUBLICITÉ

Cette victoire fait suite à une opération similaire le 12 février 2024 à Yaongo, à 30 km de Boulsa, où les forces aériennes ont réussi à repousser les forces étrangères jusqu’à leur dernier retranchement, menant à l’embrasement total de leur base.

Par ailleurs, les opérations de reconquête se poursuivent dans tous les secteurs, montrant l’engagement continu des forces de sécurité burkinabè à lutter contre le terrorisme dans la région.