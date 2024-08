Au Burkina Faso, le ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière (MTMUSR) a été dissous. En conseil des ministres du mercredi 14 août 2024, présidé par le capitaine Ibrahim Traoré, le décret portant attributions des nouveaux ministères issus de la scission du MTMUSR, a été adopté.

Le MTMUSR disparait pour donner naissance à deux nouveaux ministères au Burkina Faso

Au cours du conclave gouvernemental de mercredi dernier, le conseil des ministres au Burkina Faso a adopté un décret portant attributions des membres du gouvernement. Il s’agit d’une décision qui a pour objectif de procéder à une réorganisation des attributions des membres du Gouvernement conformément au décret n°2024-0908/PRES/PM du 1er août 2024 portant composition du Gouvernement.

Selon le relevé du conseil des ministres au Burkina Faso, le décret consacre la scission du ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité (MATDS). Toute chose qui permet la création du ministère de la Sécurité et du ministère de l’Administration territoriale et de la mobilité.

Ainsi, le ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière du Burkina Faso a donc été supprimé et ses attributions relatives au contrôle et à la sécurité routière sont désormais reversées au ministère de la Sécurité. Aussi, les volets transport et météorologie seront désormais pris en compte dans le ministère de l’Administration territoriale et de la mobilité.