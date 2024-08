Au Burkina Faso, la police municipale veille au bien-être des citoyens. Dans ce cadre, les éléments de la police municipale de Ouagadougou ont procédé à la saisie d’une quantité importante de produits laitiers périmés et impropres à la consommation. C’est à travers une note publiée vendredi 09 août dernier que l’annonce a été faite.

La police saisit une importante quantité de produits laitiers expirés à Ouagadougou au Burkina Faso

Selon les informations, c’est au cours de l’une de ses opérations de contrôle routier que la police municipale de Ouagadougou a reçu une plainte d’un citoyen signalant des cas suspects de produits interdits. Il s’agissait en réalité des produits laitiers déjà périmés mis à la consommation, dont le plaignant a été victime. Ainsi, après les enquêtes, le lieu de vente desdits produits a pu être identifié puis une mission coordonnée conjointement entre la police municipale, la Brigade Mobile de Contrôle économique et de la Répression des Fraudes et de la Ligue des Consommateurs du Burkina Faso, a effectué une descente sur les lieux.

Sur place, jeudi 08 août, les éléments ont pu dénombrer environ quatre tonnes de produits constitués de laits périmés et impropres à la consommation. La mission a donc procédé à la saisie desdits produits. Et la police municipale de Ouagadougou en a profité pour appeler les populations à plus de collaboration afin de mettre la main sur tous ces cas suspects qu’elles auront à constater sur le marché. Aussi les a-t-elle invités à plus de vigilance dans le choix des produits de consommation au Burkina Faso.