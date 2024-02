Au Burkina Faso, les forces de police de l’Arrondissement n°02 de Ouagadougou ont pris des mesures vigoureuses contre le grand banditisme en milieu urbain. Ainsi, leur détermination au service de la nation a permis de dementeler un groupe de malfaiteurs spécialisé dans les vols de motos.

Burkina Faso : un réseau de vols de motos démantelé

Au Burkina Faso, dans la capitale ( Ouagadougou) les forces de sécurité ont réussi à démanteler un réseau de malfrat spécialisé dans les vols et recel de motos. Cet exploit des hommes en uniforme entre dans la préservation de la sécurité des citoyens. En effet, selon les récits rapportés par la police, le gang a ciblé une marque de motos telle que YAMAHA de type SIRUS où il effectue des opérations pointures avec une organisation conséquente.

À cet effet, les autorités ont réussi à mettre fin à leurs activités criminelles grâce à la collaboration des populations, soulignant l’importance cruciale de la coopération citoyenne dans la lutte contre la criminalité.

En outre, après les fouilles, plusieurs propriétaires légitimes ont été en possession de leurs motos volées. Ce geste significatif renforce la confiance entre la

police communauté. Cela montre également que les efforts des forces de l’ordre ne se limitent pas à l’application de la loi, mais incluent également la protection des droits et des biens des citoyens.

En plus, l’appel à la collaboration continue avec les Forces de Défense et de Sécurité, ainsi que la disponibilité des numéros verts pour signaler des cas suspects, témoignent de l’engagement des autorités à maintenir un canal ouvert avec la population pour assurer la sécurité publique. Encore un exploit pour la Police Nationale de l’Arrondissement n°02 de Ouagadougou pour cette réussite. Espérons que ces actions dissuaderont d’autres groupes criminels et contribueront à un environnement plus sûr pour tous les citoyens.