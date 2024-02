Pour le bon déroulement de Hadj 2024, le comité national de suivi du pèlerinage met en garde contre les fraudes. Ainsi, plus d’affaires dans le rang des voyageurs. Seuls les détenteurs du Visa Hadj pourront participer.

Burkina Faso – Hadj 2024: le comité national engagé à lutter contre la corruption

Le communiqué du ministère en charge de l’administration territoriale indique que seuls les détenteurs de visas Hadj sont autorisés à participer au pèlerinage. De plus, la liste officielle des pèlerins est disponible pour vérification, et il est souligné qu’il n’y a plus de Mouta Mouta (pratique de faire le pèlerinage pour quelqu’un d’autre) dans l’organisation au Burkina Faso.

PUBLICITÉ

En effet, la source proche du Comité national de suivi du pèlerinage met en garde contre les fraudes et indique que si quelqu’un a payé pour le pèlerinage mais que son nom ne figure pas sur la liste officielle, il doit contacter l’agence de voyage responsable. Cela montre une volonté de lutter contre les fraudes et d’assurer la transparence dans l’organisation du Hadj 2024.

Pour ce faire, il est important pour les participants potentiels de suivre scrupuleusement les directives émises par les autorités et de vérifier leur statut sur la liste officielle pour éviter tout problème ou confusion.