Récemment annoncé en chine, Ibrahim Traoré a annulé à la dernière minute son programme de voyage. Cette décision a été prise par le chef de l’État à cause de l’attaque meurtrière récente dans le pays.



Burkina Faso : Ibrahim Traoré avorte son programme de voyage à Pékin



Le chef de l’État Ibrahim Traoré n’ira plus en République populaire de Chine où il devait participer au Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), prévu du 04 au 06 septembre à Pékin. Le Président a avorté à la dernière minute son programme de voyage. Un voyage qui devait être sa deuxième sortie après sa participation au sommet Russie Afrique en juillet 2023.



Selon le programme, plusieurs chefs d’Etat africains seront présents à cet sommet d’envergure dont le président malien Assimi Goita qui s’y rendra ce 2 septembre prochain. Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et d’autres Chefs d’État participeront à cette réunion internationale.

Le thème qui va meubler cet sommet s’intitule « S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ». D’après le programme, les échanges au cours de ce sommet porteront sur la signature d’accords de coopération entre la Chine et les pays africains et le renforcement des relations économiques entre ces pays.

Par ailleurs, le Chef de l’État burkinabè, Ibrahim Traoré a justifié la raison de l’annulation de sa visite officielle qui devait être la première en chine. « Compte tenu de la situation nationale, notamment de l’attaque de Barsalogho, la visite du Président du Faso en Chine est annulée », a clarifié une source proche de la Présidence du Faso.



Pour rappel, l’attaque terroriste qui a eu lieu le samedi dernier a coûté la vie à une centaine de personnes personnes dans la localité de Barsalogho. Parmi ces victimes, on dénombre des soldats et des civils. Cette situation a plongé le pays en deuil depuis quelques jours. Toutefois, les autorites ont réaffirmé leur engagement ferme et promettent une réponse de taille aux ennemis qui trouveront la quiétude de la nation.