En conseil des ministres ce mercredi 17 juillet, le capitaine Ibrahim Traoré et le gouvernement ont procédé à la nomination d’un Consul général du Burkina Faso à Paris, la capitale de la république française.

Eric Zoungrana nommé Consul général du Burkina Faso à Paris par Ibrahim Traoré

Le république du Burkina Faso a un nouveau Consul général en France. Les membres du gouvernement réunis en Conseil des ministres et en présence du président Ibrahim Traoré, ont décidé de confier cette responsabilité à Eric Zoungrana. Conseiller des affaires étrangères jusque-là, le tout nouveau promu aura pour rôle de protéger la communauté burkinabè et d’assurer les bonnes relations avec ses ressortissants et ceux de France.

A noter qu’il s’agit d’une nomination qui intervient à un moment où les relations entre la France et le Burkina Faso ne sont pas au beau fixe. Reste à savoir si cette nomination effectuée par le chef de l’Etat du Burkina Faso pourrait en quelque sorte contribuer à la décrispation de la crise entre la Paris et Ouagadougou.