Au Burkina Faso, le Chef de l’État, Ibrahim Traoré veut investir une somme importante dans la restructuration des entreprises en difficulté. Ainsi, il a été décidé au conseil des ministres du mercredi 17 juillet 2024 la relance de l’ex-Brasseries du Faso (BRAFASO).



Burkina Faso : Ibrahim Traoré envisage relancer la restructuration des entreprises en difficulté



Le conseil des ministres du mercredi 17 juillet 2024, a adopté un projet de loi portant la relance des activités de BRAFASO et la restructuration des entreprises en difficulté. Ainsi, le Chef de l’État, Ibrahim Traoré a annoncé un investissement d’un montant important au titre de l’année 2024 dans ce projet de relance. Selon le compte rendu du conseil, le projet, étant spécifique, est mis sous la tutelle du ministère en charge du développement industriel.



À cet effet, l’initiative concerne la « réalisation des travaux de réhabilitation des infrastructures du site de l’ex BRAFASO et de l’acquisition de matières premières dans le cadre du démarrage de cette usine de production de jus« . Aussi, il s’agit de la mise en place d’un système de marquage et de traçabilité des produits du tabac dans le pays des hommes intègres, de la fourniture de prestations de transport et de l’acquisition d’équipements.



Au total, un montant de 11 milliards 100 millions FCFA sera bientôt décaissé pour le démarrage des travaux. Cette initiative du président Ibrahim Traoré consiste à donner un autre visage au pays des hommes intègres qui consiste l’une de ses priorités.