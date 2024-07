76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Burkina Faso, le parquet près le tribunal de grande instance de Pô a incinéré, dans la province du Nahouri, une importante quantité de stupéfiants. Ces produits prohibés ont été brûlés par les autorités le mercredi 10 juillet 2024.

Des produits prohibés et des boissons frelatées ont été brûlés par les autorités dans la province du Nahouri. Cette opération a été effectuée en présence du procureur du Burkina Faso près du tribunal de Grande Instance de Pô, Nestor Kientga, et de plusieurs autres autorités.

Parmi ces produits contrefaits, on retrouve de 106 kg de drogue, de cannabis et de chanvre indiens, de 170 kg de produits pharmaceutiques prohibés et 716 cartons avec 120 litres contenus dans des bidons de boissons frelatées et aussi des boissons frelatées. En réalité, cette opération effectuée par les autorités, entre dans le cadre des attributions du ministère public, selon le procureur du Faso près du tribunal de Grande Instance de Pô, Nestor Kientga.

À l’issue des opérations, les autorités ont félicité l’unité de la police judiciaire et l’ensemble des Forces de défense et de sécurité (FDS) de la province pour leur professionnalisme et leur engagement. La saisie de ces produits jusqu’à l’incinération a été le fruit d’un travail bien fait de la part de la police et des forces de défense. Toutes ces actions témoignent de la collaboration étroite entre la population et les forces de sécurité.