Ce vendredi 14 juin 2024, le président de l’ONG Urgences Panafricanistes a été reçu en audience par le président de la transition burkinabè, Ibrahim Traoré.

Burkina Faso : Kemi Seba échange avec Ibrahim Traoré

L’audience était initialement prévue pour hier, jeudi 13 juin, mais c’est finalement ce vendredi qu’elle a pu se tenir. Kemi Seba a échangé de vive voix en tête-à-tête avec le président burkinabè. « Les deux personnalités ont eu des échanges constructifs, stratégiques, et fraternels portant sur l’avenir de la sous région, et plus globalement du peuple africain, du continent et de la diaspora », peut-on lire dans une note d’information sans détails sur la page Facebook de l’activiste.

Au Burkina Faso, l’agenda de Kemi Seba est bien chargé. Après sa rencontre avec le chef de l’Etat, il va faire une série d’émissions dans les médias. Il est également attendu dans un grand meeting panafricaniste à la maison du peuple.

Il faut signaler que le président de l’ONG Urgences Panafricanistes s’est rendu à Ouagadougou après une visite officielle au Niger.