Dans le but de renforcer l’effectif de l’armée burkinabè, le ministère de la Défense et des Anciens combattants lance un recrutement de 10 100 militaires à titre exceptionnel.

Burkina Faso : le gouvernement annonce le recrutement exceptionnel dans l’armée

Au nom du gouvernement, le ministère de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance du public qu’il sera organisé, pour le compte de l’année 2024, un recrutement exceptionnel dans l’armée. L’information a été dévoilée à travers un communiqué le lundi 12 août 2024, qu’il est organisé « un recrutement exceptionnel de 10 100 militaires de rang parmi les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), pour les besoins des Forces armées nationales, au compte du contingent de la classe 2024« .

Selon les répartitions effectuées dans le communiqué, sur les 10 100, près de 9 950 garçons seront recrutés avec 150 filles. À cet effet, les candidats désireux sont invités à participer à ce concours de recrutement. Sont concernées des personnes de nationalité burkinabè ayant au moins 18 ans et 35 ans au plus en décembre 2024. Le dépôt des dossiers commence le lundi 12 août et prendra fin le 12 septembre 2024.

Par ailleurs, il faut noter que le gouvernement dirigé par Ibrahim Traoré mène des efforts considérables en mettant en place des stratégies accompagnées des dispositions idoines pour la sécurité des populations dans le pays.