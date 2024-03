Au Burkina Faso, le gouvernement, dans le but de faciliter la tâche à la population a revu les tarifs de certains et actes médicaux. Une initiative qui témoigne l’engagement du président Ibrahim Traoré à assurer le développement du pays.

Burkina Faso : le gouvernement revoit le prix de de certains examens

En effet, cette annonce du gouvernement burkinabè concernant la baisse des tarifs de certains examens et actes médicaux est une mesure importante qui vise à rendre les services de santé plus accessibles à la population. Ainsi, pour les patients nécessitant des séances de dialyse, les coûts vont considérablement diminuer. À partir de fin avril, aucun patient ne devra débourser 500 000 FCFA pour être intégré dans le programme de dialyse. De plus, les patients nécessitant trois dialyses par semaine ne seront plus facturés pour ces séances.

En outre, les frais pour l’hémodialyse vont également baisser, passant de 15 000 FCFA à 2 500 FCFA par séance. Le coût de l’examen d’IRM va être réduit de manière significative, passant de 100 000 à 40 000 FCFA. De même, le tarif du scanner sera réduit de moitié, passant de 50 000 à 25 000 FCFA.

Par ailleurs, ces mesures devraient contribuer à alléger le fardeau financier des patients nécessitant ces services médicaux et à améliorer l’accessibilité aux soins de santé au Burkina Faso.