Au Burkina Faso, le gouvernement a adopté un projet de loi sur le code des douanes lors du conseil des ministres de ce mercredi 17 juillet 2024. Cette initiative consiste à régulariser le secteur de la douane et à bannir toutes pratiques hors normes.

Un projet de loi en vigueur pour endiguer le blanchiment et le terrorisme au Burkina Faso

Au conseil des ministres de ce mercredi 17 juillet 2024, plusieurs décisions ont été examinées par le gouvernement pour le développement de la nation. Parmi celles-ci figure l’adoption d’avant-projet de loi dans le secteur de la douane. Une initiative qui, selon les autorités, vise à régulariser ledit domaine et toutes autres activités afférentes.

En effet, selon le ministre en charge de l’Economie, Aboubakar Nacanabo, ce code qui est une relecture de l’ancien, « prend en compte les réalités actuelles et comporte des innovations. En termes d’innovations, il a évoqué la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et le contrôle de l’importation des armes. Il prend également en compte le commerce électronique au plan national et international, afin de renforcer le dispositif de collecte des ressources. »

Par ailleurs, il faut préciser que la relecture de ce code au ministère de l’économie des finances est initiée pour canaliser toutes les actions financières dans le pays. Ainsi, les nouvelles dispositions permettront également d’assurer le contrôle efficace et efficient de l’importation des armes et aussi la gestion du commerce électronique au Burkina Faso.