Au Burkina Faso, le Mouvement pour la démocratie en Afrique (MDA) prendra une place dans la prochaine Assemblée législative de transition. Ce choix a été effectué par les autorités militaires et s’inscrit dans le cadre du déroulement du nouveau mandat du Président Ibrahim Traoré.

Les autorités du Burkina Faso, à travers une invitation, ont demandé au Mouvement pour la démocratie en Afrique de choisir un représentant dans la prochaine Assemblée législative de Transition (ALT). Une initiative qui entre dans le cadre des nouvelles dispositions mises en place par les autorités quelques jours après le déroulement du nouveau mandat.

Selon le mouvement, cette désignation témoigne de la confiance que les autorités de la transition ont placée en eux. « Le MDA se réjouit de la confiance des plus hautes autorités du Burkina Faso pour l’avoir invité à désigner un représentant à l’ALT. Nous nous honorons de cette confiance et notre représentant sera à vos côtés pour la victoire du Burkina Faso pour un retour de la paix et de la dignité« , peut-on lire sur la page du parti, le jeudi 04 Juillet 2024.

Pour rappel, selon la nouvelle Charte de la Transition, du 25 mai 2024, les quotas à l’Assemblée ont été supprimés pour l’ex-majorité, l’ex-opposition politique, l’ex-opposition non alignée et les autres partis. Toutefois, 12 places sont accordées à toutes les formations et mouvements politiques, toutes tendances confondues.