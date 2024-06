76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Burkina Faso, l’Assemblée législative de transition a voté la privatisation de trois sociétés pour des raisons stratégiques. L’information a été dévoilée le jeudi 27 juin 2024.

Burkina Faso : les députés abrogent la privatisation de trois entreprises

L’Assemblée Législative de Transition autorise la privatisation de trois entreprises. Il s’agit du Bureau des mines et de la géologie du Burkina (Bumigeb), de la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (Sonabhy) et du Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA),

L’adoption de cette loi a été partagée et acceptée à l’unanimité par les 70 députés. L’objectif principal de ce projet de loi est de renforcer le contrôle de l’Etat sur les «secteurs stratégiques» dans un contexte de crises sécuritaire et humanitaire, selon le rapport de la Commission parlementaire chargée des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH).

Par ailleurs, parmi les trois sociétés, les autorités ont démontré que deux d’entre elles demeureront dans le giron des sociétés de l’État : il s’agit de Sonabhy et le Bumigeb.