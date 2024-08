Au Burkina Faso, les forces combattantes ont réalisé un grand exploit dans la localité de Kossi. Elles ont réussi à mettre hors d’état de nuire une quinzaine de terroristes avec à leur tête le cadre du prétendu Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), Sangaré Boukary alias Abou Fadima (43 ans).

Le chef terroriste Sangaré Boukary alias Abou Fadima et ses compagnons tués au Burkina Faso

Juste après l’attaque menée par le groupe terroriste du GSIM le 25 juillet 2024, dans le village de Koury dans la commune de Sono, province de la Kossi; les forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont promptement réagi. Ainsi, grâce à leur détermination et engagement, les forces combattantes ont réussi à tuer quinze criminels, dont le chef terroriste Sangaré Boukary alias Abou Fadima, activement recherché depuis un moment.

À la base revendeur de bétail, Sangaré Boukary a d’abord noué des relations avec des terroristes actifs dans un pays voisin au Burkina Faso avant de commencer à leur livrer du carburant et des crédits de communication. Selon les informations, ce dernier a suivi un entrainement avec les assassins et a fini par créer sa propre base dans la forêt de Kinsèrè, commune de Barani, à la fin de l’année 2019. C’est suite à cela qu’il a commencé par ses sales besognes en menant plusieurs attaques contre les FDS, les VDP et même les populations civiles.

À en croire l’AIB, Sangaré Boukary alias Abou Fadima est également impliqué dans les attaques dans la ville de Nouna, précisément contre la Brigade territoriale de gendarmerie de Djibasso, le village de Bourasso mais aussi le GARSI de Barani. Avec le professionnalisme des forces combattantes, les populations ne subiront plus des attaques coordonnées par Sangaré Boukary. La neutralisation de ce dernier est un coup dur pour ces compagnons criminels dans la zone de la Boucle de Mouhoun. À noter que les forces combattantes en ont profité de cet exploit pour rassurer les populations de leur engagement sans faille à se donner pour la reconquête du territoire du Burkina Faso.