Au Burkina Faso, les VDP et le Groupement des unités mobiles d’intervention (GUMI) de la Police ont effectué des opérations militaires conduisant à la neutralisation de plusieurs terroristes. Ces opérations militaires ont été menées à Boucle du Mouhoun dans le pays des hommes intègres.

Plusieurs terroristes tués par les VDP au Burkina Faso

Le Groupement des unités mobiles d’intervention (GUMI) de la Police et les VDP ont mené une opération tendue dans la nuit du mardi 06 août 2024. À l’issue de cette opération, plusieurs terroristes ont été neutralisés dont des matériels militaires ont été confisqués.

Selon des sources sécuritaires, une équipe mixte GUMI-VDP a tendu une embuscade à des terroristes dans la Boucle du Mouhoun, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 août 2024. Cette action des forces combattantes a donné un résultat positif impressionnant, selon la même source. Des terroristes ont été tués et du matériel saisi (cinq motos ainsi que de l’armement).

En plus de cela, des effets d’habillement militaire, des bandes de PKMS, des produits pharmaceutiques, de la nourriture, des téléphones portables, des chaussures et des bâches pour se protéger de la pluie et d’autres intempéries ont été également confisqués.

Par ailleurs, il faut noter que cette opération effectuée par les forces combattantes montre leur engagement ferme pour le retour à l’ordre dans les lieux menacés par des actes terroristes.