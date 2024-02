Au Burkina Faso, le Mali a été sélectionné pour être l’invité d’honneur lors salon international de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SIAEL). Une cérémonie qui aura lieu à Ouagadougou du 20 au 27 février 2024.

Burkina Faso : le Mali, l’invité d’honneur du SIAEL



Le Mali est l’invité d’honneur principal de la 7e édition du Salon international de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SIAEL) qui se tiendra du 20 au 27 février en périphérie de Ouagadougou, au Burkina Faso.

Ainsi, le thème de cette édition est axé sur l’impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-sylvo-pastoral, avec une évaluation de la situation actuelle et des perspectives.

En effet, cette décision a été annoncée lors de la cérémonie de lancement du salon, où le président de l’organisation, Jean Victor Ouédraogo, a montré les liens forts entre le Burkina Faso et le Mali, deux pays frères partageant des réalités communes, notamment dans le développement communautaire et la lutte contre le terrorisme au Sahel.

En réalité, la 7e édition du SIAEL prévoit au cours de l’événement de décerner des prix « Kuuri d’or » aux meilleurs producteurs et transformateurs dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement. En clair , il faut rappeler que le salon bénéficie du très haut patronage du Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, avec le parrainage du ministre en charge de l’Agriculture et le co-parrainage du ministre en charge de l’Environnement.