Dans le but de finaliser la construction de la mine d’or de Kiaka, Coris Bank a accordé 100 millions de dollars, soit un montant de 61 milliards FCFA au Burkina Faso. Cette initiative témoigne de la volonté de cette institution financière d’accompagner les activités de développement du pays.

Coris Bank vient de débourser une somme colossale pour soutenir le Burkina Faso dans la construction de la mine d’or de Kiaka. Selon les détails de la compagnie australienne, ce soutien financier entre dans le cadre de l’achèvement de « l’un des meilleurs projets aurifères en cours de développement dans le monde ».

En effet, « La construction de Kiaka est à mi-parcours (50 %, ndlr) et nous attendons avec impatience la première coulée d’or au troisième trimestre 2025 », mentionne West African Resources, dont l’actif sera exploité par sa filiale locale WAF (West Africa).

La mine d’or de Kiaka est « un projet aurifère à long terme » et à « faible coût » qui devrait produire « en moyenne 219 000 onces d’or par an pendant 18,5 ans ». Elle est située à 110 km de la capitale du Burkina Faso. Ce projet en cours de réalisation devrait permettre, d’ici fin 2025, selon West African Resources, de produire plus de 4 millions d’onces d’or (113,4 tonnes, ndlr), avec une production annuelle qui devrait culminer en 2029 à 473 000 onces d’or (13,4 tonnes, ndlr). Cette évolution spectaculaire fera du pays l’un des meilleurs producteurs en matière de mine d’or.