Au Burkina Faso, plusieurs terroristes ont été neutralisés lors d’une opération menée par le 20e Bataillon d’intervention rapide, appuyé par des vecteurs aériens, les 25 et 26 juin 2024 à Yamba. Une opération au cours de laquelle plusieurs terroristes ont été tués.

Burkina Faso : plusieurs terroristes neutralisés à Yamba

Les forces armées burkinabè ont neutralisé plus de 150 terroristes dans une opération militaire. De sources sécuritaires, ces assaillants voulaient empêcher les forces combattantes à accomplir leur mission dans la localité de Gyaeri. Très éveillés, les soldats burkinabè ont maîtrisé la situation avec des frappes aériennes.

Au total, plus de 150 djihadistes neutralisés ont été dénombrés après les ratissages des 25 et 26 juin 2024. Dans la même foulée, des sources sécuritaires mentionnent qu’environ une cinquantaine assaillants ont été frappés avec des drones de loin. Les bilans qui découlent de ces différentes opérations restent et demeurent lourds. Plusieurs matériels de guerre ont été confisqués.

Par ailleurs, le 20e BIR a repris le chemin de Gayéri, après avoir pris contrôle de la situation. Ces différentes actions sécuritaires des forces combattantes, témoignent de leur engagement vis à vis du travail et leur détermination dans la reconquête du territoire national au Burkina Faso.