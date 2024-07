73 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Burkina Faso, le gouvernement a débloqué une somme considérable dans la lutte contre le terrorisme. Une initiative qui consiste à renforcer la sécurité sociale dans le pays des hommes intègres sous la gouvernance du président Ibrahim Traoré.

Burkina Faso : le gouvernement engagé dans la lutte contre le terrorisme

Au nom du gouvernement, la ministre déléguée chargée du budget, Fatoumata Bako/Traoré, a dévoilé la somme mobilisée par les autorités burkinabè dans la lutte contre le terrorisme. Le bilan a été effectué ce lundi 1 juillet 2024 par l’autorité.

Au total, plus de 86 milliards 203 millions 443 mille 477 FCFA ont été mobilisés à la date du 25 juin 2024. Ces différents chiffres ont été dévoilés lors de la 2ᵉ session ordinaire de l’année 2024 du conseil d’orientation du Fonds de soutien patriotique. Pour la ministre, cette somme de 86 203 443 477 francs CFA représente 86,20% de l’objectif annuel de recouvrement qui est de 100 000 000 000 de FCFA.

Comparativement aux mois précédents, la ministre estime que des efforts considérables ont été faits. Dans le mois de janvier 2024, la somme mobilisée était de 55 188 741 877 FCFA et au 26 mars 2024, plus de 55 176 696 732 FCFA ont été décaissés. Ainsi, une croissance impressionnante a été constatée dans le rang de la population.

Selon le bilan effectué, ces montants ont permis de recouvrir plus de 1 461 559 118 FCFA auprès des salariés du privé et 12 658 940 518 FCFA avec ceux du public. « Concernant les prélèvements effectués sur les prestations des opérateurs de téléphonie mobile et d’audiovisuel, 11 350 193 682 FCFA a été recouvré, ce qui représente 13,17% du montant total des encaissements », a clarifié la ministre.

Par ailleurs, plus de 45 875 000 000 FCFA ont été investis dans le paiement des salaires des volontaires pour la défense (VDP) de la patrie et plus de 56 048 482 221 de francs CFA décaissés dans l’équipement des VDP. Toutes ces actions témoignent de l’engagement du président Ibrahim Traoré à lutter efficacement contre tout acte de terrorisme dans le pays.