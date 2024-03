L’Assemblée législative de Transition au Burkina Faso a pris des mesures importantes en adoptant trois résolutions portant sur la création de commissions d’enquêtes parlementaires. Ces différentes commissions ont plusieurs tâches à effectuer au sein de la République.

Burkina Faso : des nouvelles commissions d’enquêtes installées

Les nouvelles commissions créées visent à examiner différents aspects critiques, tels que la gestion du foncier rural, le passif de la promotion immobilière, et l’efficacité des projets financés sur ressources extérieures.

En effet, elles disposent plusieurs missions à savoir : examiner la gestion du foncier rural au Burkina Faso, capitaliser les acquis de l’application des textes sur le foncier, répertorier et qualifier les difficultés en matière de sécurisation foncière, vérifier l’effectivité des impôts et taxes liés aux actes fonciers, examiner les problèmes liés au passif de la promotion immobilière, faire un état des lieux de la promotion immobilière au Burkina Faso, recenser et classifier les dossiers de promotion immobilière en instance, vérifier la régularité et la sincérité des traitements administratifs des dossiers, proposer un schéma clair d’apurement du passif et bien d’autres.

En outre, l’évaluation de l’efficacité des projets financés sur ressources extérieures pour la réduction de la pauvreté initié par le député Mamadou Yaro représente également l’une des missions appropriées des nouvelles commissions d’enquêtes installées. Par ailleurs, cette commission veillera sur le processus de négociation et de conclusion des accords de financement et sur la démarche de ratification des accords de financement conformément aux dispositions juridiques nationales.

En réalité, ces enquêtes parlementaires démontrent un engagement envers la transparence, la responsabilité et la résolution des problèmes socio-économiques au Burkina Faso. Les résultats de ces enquêtes pourraient contribuer à l’élaboration de politiques plus efficaces et à la prise de décisions éclairées pour le bien-être du pays.