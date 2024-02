Les forces armées burkinabè ont réussi à éliminer un chef terroriste avec plusieurs individus dans le Boulgou. Il s’agit de Diallo Abdoul Djabarou et de ses complices. Cette victoire dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, en particulier dans la région du Centre-Est représente un exploit significatif pour FDS et VDP.

Burkina Faso : un chef terroriste avec ses complices neutralisés par les FDS

L’opération conjointe aéro-terrestre menée par les Forces combattantes démontre l’engagement et l’efficacité des forces de sécurité burkinabè dans la lutte contre les groupes terroristes. En effet, d’après les informations fournies, Diallo Abdoul Djabarou était un leader actif et dangereux qui avait pris les armes contre la Nation burkinabè. Sa formation dans une base située dans la commune de Yondé en 2021 souligne la nécessité de continuer à renforcer les efforts de surveillance et de contrôle des zones sensibles où les groupes terroristes peuvent recruter et s’entraîner.

À cet effet, au cours de ses activités « criminelles », Diallo Abdoul Djabarou aurait été responsable de plusieurs attaques contre les positions des VDP (Volontaires pour la Défense de la Patrie) dans différentes localités, ainsi que d’actes d’intimidation et de déplacements forcés de populations dans plusieurs villages des communes de Bittou, Bané, Lalgaye, Ouargaye, Sangha et Yargatenga.

En suite, la neutralisation de ces individus représente non seulement une perte pour le réseau terroriste local mais aussi un message fort de la part des autorités burkinabè, montrant qu’elles restent déterminées à protéger la sécurité nationale et à éradiquer la menace terroriste.

Cependant, cette victoire des forces armées burkinabè redonne d’espoir et appel à nouveau la vigilance à l’endroit des FDS.