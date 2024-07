74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Burkina Faso, un élève détenu à la prison civile de Ziniaré a décroché son baccalauréat série D au premier tour. L’information a été annoncée le lundi 1ᵉʳ juillet 2024 par l’administration pénitentiaire.

L’administration pénitentiaire, sur sa page Facebook, a annoncé dans la journée du 1ᵉʳ juillet 2024 qu’un prisonnier a remarquablement décroché son baccalauréat. Il s’agit d’un élève détenu à la prison civile de Ziniaré.

Âgé de 21 ans, le prisonnier de la Maison d’arrêt et de correction de Ziniaré ( MAC-Ziniaré) a décroché son Bac Série D du premier tour avec une moyenne de 11,54/20. Selon notre source, l’élève en question est dans la maison de correction depuis le 11 janvier 2024. Il a été autorisé par l’administration judiciaire et administrative et bénéficié de l’accompagnement pour les épreuves écrites.

Selon les commentaires effectués par l’administration pénitentiaire sur Facebook, le détenu a fait preuve d’assiduité malgré ses conditions de détention. « C’est avec une grande satisfaction que ce détenu, malgré ses conditions de détention, démontre une fois de plus que tout ne s’arrête pas avec la prison en décrochant son baccalauréat série D », a-t-elle commenté.

Par ailleurs, l’administration pénitentiaire profite de l’occasion pour clarifier que cette réussite est une preuve tangible de penser autrement aux procédures de réinsertion sociale des prisonniers dans les établissements pénitentiaires.