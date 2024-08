Au Burkina Faso, un présumé trafiquant de détonateur a été appréhendé par la Police nationale à Saaba. L’individu a été mis aux arrêts par le Commissariat de Police de District (CPD) de Saaba lors d’une opération.

Burkina Faso : un présumé trafiquant de détonateur arrêté

Fin de parcours d’un présumé trafiquant des produits contrefaits au Burkina Faso. La police nationale a mis la main sur le sieur M.B à Saaba qui s’adonnait à des activités illicites, comme des faits de vol, complicité de vol d’une cargaison de cigarettes d’une valeur de plus de 381.000.000 FCFA, de trafic, de détention illicite de détonateurs et de dynamites.

Selon les faits rapportés par la police, « un conducteur de camion transportant 1800 cartons de cigarettes, ayant quitté la ville de Bobo-Dioulasso avec pour mission de conduire la cargaison aux magasins de la MABUSIG à Ouagadougou, a marqué un arrêt suspect à Kokologho. Y étant et après avoir coupé tout contact avec son employeur, il a joint ses acolytes et, ensemble, ils ont mis en place leur plan de détournement de la cargaison. C’est ainsi qu’ils ont emmené les cigarettes dans la zone non lotie de la commune de Saaba. » a expliqué la police nationale.

En réalité, l’objectif de cette opération, était de vider toute la cargaison sur le marché noir en complicité avec M.B. Mais leur plan a été déjoué grâce à la vigilance des forces de l’ordre de la zone. Le présumé trafiquant a été arrêté. Ainsi, il a avoué d’avoir effectué de telles opérations plusieurs fois en livrant sur le marché noir.

Il faut préciser que plusieurs produits illicites ont été découverts chez lui lors de son interpellation. Au nombre de ceux-ci, on trouve, 1574 cartons de cigarettes, 1000 dynamites, des rouleaux de files et 1485 détonateurs. Le présumé trafiquant sera donc présenté aux autorités judiciaires dans les jours à venir pour répondre à ses actes.

Toutefois, la police invite la population fait preuve discernement afin de faciliter la tâche aux forces de sécurité pour une collaboration étroite entre la police et les citoyens.