Le Burkina Faso se dote désormais d’un nouveau Code d’éthique et de déontologie à la présidence. Le code a été reçu par le chef de l’État Ibrahim Traoré ce mardi 16 juillet 2024.

Burkina Faso : Ibrahim Traoré reçoit le nouveau code d’éthique et de déontologie à la présidence

Quelques jours après le nouveau départ à la présidence, le Chef de l’État Ibrahim Traoré veut faire la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Ainsi, l’autorité a reçu le code d’éthique et de déontologie ainsi que les arrêtés instituant ledit code et portant création au sein de la présidence du Faso d’une cellule anticorruption. Cette institution a établi et « adopté un code d’éthique et de déontologie pour le personnel et créé en son sein un comité anticorruption.

En effet, l’objectif principal poursuivi par cette institution selon le directeur de cabinet du Président du Faso, Martha Céleste Anderson Dekomwin Medah, est « d’asseoir une dynamique formelle afin d’encourager tous les agents à promouvoir les bonnes actions dans le sens de lutter efficacement contre la corruption. » En plus, « il est aussi attendu du personnel de la Présidence du Faso des actes citoyens qui, au quotidien, permettront à notre nation de mieux se porter », a-t-il précisé.

Toujours selon le directeur, la Charte de la Transition rappelle certaines valeurs comme la justice, l’égalité, la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance et de la méritocratie. À cet effet, il urge que le code soit en concordance avec les réalités d’aujourd’hui. « C’est ce qui a prévalu à ce qu’au sein de la Présidence du Faso, nous puissions mettre en place des outils, afin de mieux nous guider vers cet idéal », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le directeur de cabinet du Chef de l’Etat a exhorté tous les départements ministériels et les institutions à suivre l’exemple de la présidence en créant des cellules anticorruption et en dynamisant la lutte contre la corruption et tous les maux qui minent de développement du pays des hommes intègres.