Au Burkina Faso, la police nationale a démantelé un réseau de malfrats spécialisés dans les vols d’engins et l’usage de faux en écriture. Ils ont été interpellés par le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°06 de la ville de Ouagadougou.

Burkina Faso : un réseau de malfrats interpellés par la police

La police nationale a démantelé un réseau de présumés malfrats au Burkina Faso dans Ouagadougou. Selon les informations rapportées par la police nationale de la localité, ces individus s’adonnaient, entre autres, aux vols et au recel d’engins à deux (02) roues, ainsi qu’au faux et usage de faux en écriture dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, notamment les quartiers Boulmiougou, Kouritenga, Boassa, Sondogo, Djikofè et dans la commune de Saaba.

Selon la police nationale, ces individus avaient un mode opératoire propre à eux. « Certains membres se chargeaient du vol des motos. Un des leurs était chargé de modifier les numéros de série des engins volés, qui étaient par la suite remis à d’autres individus pour être revendus sur le marché. »

Ainsi, « une fois la vente d’une moto actée, un autre membre se chargeait à son tour de produire les Certificats de Mise en Circulation (CMC) contre une somme variant entre 25 000 et 50 000 FCFA. Les CMC ainsi produits étaient utilisés pour constituer les dossiers de demande de carte grise des acheteurs respectifs. » Par ailleurs, il faut noter que cette mission a été une réussite grâce à la collaboration entre les populations et les enquêteurs de la police.

Les membres de ce réseau de malfrats devraient séjourner en prison pour plusieurs mois, car au Burkian Faso, la justice, engagé dans un processus d’exemplarité, fera preuve de sévérité envers ces présumés délinquants s’ils venaient être reconnus coupables.