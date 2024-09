Les autorités du Burkina Faso ont porté un coup dur au trafic de cigarettes électroniques. Mercredi dernier, lors d’une opération conjointe, la Brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes (BMCRF) et la police nationale de Baskuy ont saisi plusieurs milliers de chicha.

Plusieurs milliers de cigarettes électroniques chicha saisies au Burkina Faso

Cette saisie au Burkina Faso intervient dans le cadre de l’application de l’arrêté conjoint n°2017-0281/MICA/MINEFID visant à renforcer le contrôle des produits du tabac importés dans le pays. Selon cet arrêté, les produits ne respectant pas les normes en vigueur sont passibles de confiscation et de destruction.

La présente opération a permis aux deux forces en présence de mettre la main sur une marchandise estimée à 26 400 000 FCFA. Selon la note conjointement signée par le MICA et MINEFID, les cigarettes et autres produits du tabac importés pour la mise à la consommation au Burkina Faso, ne respectant pas les exigences en vigueur dans le pays, seront purement confisqués et détruits dans les conditions réglementaires. Aussi, la consommation de la chicha est interdite dans les lieux publics, clos ou non.