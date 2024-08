Le chanteur et ancien tennisman franco-camerounais, Yannick Noah, va devenir grand-père pour la troisième fois. Ceci, après l’annonce faite par son fils ainé Joakim Noah ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

Yannick Noah bientôt à nouveau grand-père, Joakim Noah annonce la nouvelle

Joakim Noah, le fils aîné de Yannick Noah, et sa femme Lais Ribeiro attendent leur premier enfant ensemble. Ce week-end, le mannequin brésilien de 33 ans a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Et ceci, pour le plus grand bonheur du chanteur d’origine camerounaise, qui s’apprête à devenir grand-père pour la troisième fois.

«Nous sommes bénis», a écrit la jeune femme enceinte de 25 semaines en légende d’une série de photos sur lesquelles elle affiche son ventre arrondi dans une rivière au côté de son époux, Joakim Noah. L’enfant très attendu est un garçon. «Un petit wemby est en chemin», a commenté Joakim Noah. Pour rappel, Joakim Noah a mis fin à sa carrière de basketteur en 2021, après 13 saisons en NBA et qui, dans son message, fait référence à Victor Wembanyama, phénomène français du basket évoluant sous le maillot des Spurs de San Antonio.

Congratulations to Lais Ribeiro 🤰🏽 pic.twitter.com/NtmW5MPT5O — Victoria’s Secret Actu (@vsactu) August 17, 2024

Le fils aîné de Yannick Noah, Joakim Noah et sa femme Lais Ribeiro se sont dit «oui» en juillet 2022. En 2024, ils s’apprêtent à redevenir parents. En effet, Lais Ribeiro est la maman d’un garçon prénommé Alexandre. Âgé de 39 ans, Joakim Noah est quant à lui le papa de Leia, 7 ans, petite fille née de sa précédente union avec Isabelle Cutrim. Avec la naissance de l’enfant, Yannick Noah sera grand-père pour la troisième fois.