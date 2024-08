Le boxeur camerounais, Francis Ngannou a fait une nouvelle apparition dans un film américain Netflix intitulé ‘’Rebel Moon : Enfant du feu’’. Et, ce après sa première apparition dans la production cinématographique américaine ‘’Fast & Furious 9’’.

Francis Ngannou aperçu dans un nouveau film

L’univers cinématographique n’est pas inconnu pour le boxeur camerounais, Francis Ngannou. Celui que ses fans ont surnommé The Predator et qui a célébré ce mardi 5 août son 37ème anniversaire, a réussi à se frayer une voie au 7ème art après son combat avec le boxeur britannique, Tyson Fury. Il avait déjà fait une apparition remarquable dans le film ‘’Fast & Furious 9’’.

L’ancien champion du monde de boxe poids lourd et natif de Batié revient une fois de plus à l’écran dans la production cinématographique Netflix baptisée ‘’Rebel Moon : Enfant du feu’’. Dans ce film de 2 h 14 min réalisé par le réalisateur américain Zack Snyder, Francis Ngannou qui fait une apparition de quelques secondes incarne le rôle d’un gladiateur qui ne passe devant rien pour affronter et mettre KO ses adversaires.

Le boxeur camerounais joue dans le film aux côtés des acteurs de renom à Hollywood comme Charlie Hunnam, Ed Skrein, Sophia Boutella ou encore Djimon Hounsou. Le film Netflix ‘’Rebel Moon : Enfant du feu’’, est disponible depuis décembre 2023. Ce nouvel exploit de Francis Ngannou démontre que son parcours devrait inspirer de nombreux africains afin de briller à l’international.