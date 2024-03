Geremi Njitap n’a pas reçu de capital sympathie après avoir demandé le divorce à sa femme. Cette dernière l’a maltraitée et cocufiée. Ses détracteurs trouvent que la situation qui lui est arrivée est de sa faute. Vu qu’il est avare et abandonné son ex-femme pour une autre riche.

Cocufié par sa femme, Geremi Njitap victime de moqueries

L’ancien international camerounais, Geremi Njitap vit depuis quelques jours une situation délicate dans son couple. L’ex-joueur des Lions Indomptables a découvert avec stupéfaction que son épouse le trompait avec son ancien compagnon et les trois enfants ne seraient pas biologiquement les siens. Ce qui a amené l’ancien milieu défensif camerounais de 45 ans a demandé le divorce.

Au-delà des messages de soutien à l’endroit de Geremi Njitap dans cette difficile épreuve qu’il traverse, des personnes ont eu le malin plaisir de se moquer de lui. Selon ses détracteurs, l’ancien joueur de l’équipe camerounaise est victime de son karma. Ce qui lui arrive est de son fait, parce que Geremi Njitap a abandonné sa première femme pour se mettre en couple avec la fille d’un homme riche.

D’ailleurs, ils accusent l’ancien coéquipier de Samuel Eto’o d’être radin. Une ancienne déclaration de ce dernier a refait surface à cet effet sur les réseaux sociaux où il indiquait ne être comme l’ancien capitaine des Lions Indomptables à tendre la main aux autres. ‘’Je n’ai plus envie que les gens me dérangent. Je ne suis pas un Samaritain comme Samuel Eto’o. Lui c’est lui et moi c’est moi. J’ai pas souffert pendant des années pour sauver le monde entier. Ma propre famille se plaint même de moi, mais ça m’est égal. Seul Dieu me jugera et non les humains. Tu donnes, tu ne donnes pas, tu n’as jamais donné’’, disait-il.

Il a continué en se demandant : ‘’À quoi ça sert ? J’ai toujours dit à Eto’o un jour ils se moqueront de toi. La Bible a tout prédit moi Njitap je reste le même. Mon argent est le mien si je n’avais pas joué au foot qui serait prêt à me venir en aide ? Je n’achète pas la sympathie. Tu n’entendras pas que j’ai fait un don vertigineux à quelqu’un. Beaucoup croient que je ne vis pas au Cameroun, je préfère m’enfermer chez moi. Ma barrière est toujours fermée même mon vigile n’a pas le plat chez moi son salaire suffit’’.