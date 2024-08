Figure emblématique du football africain, Issa Hayatou a été inhumé vendredi dernier suite à son décès il y a quelques jours. Malgré son départ, l’ancien président de la Confédération Africaine de Football (CAF) est désormais élevé à la Dignité de Grand Officier de l’Ordre National de la Valeur à titre posthume par l’état camerounais.

Hommage national : Issa Hayatou reçoit la dignité de Grand Officier de l’Ordre National de la valeur

Le Président camerounais Paul Biya a élevé Issa Hayatou à la Dignité de Grand Officier de l’Ordre National de la Valeur à titre posthume vendredi dernier lors des obsèques de l’ancien président de la CAF à Garoua. La distinction a été déposée sur son cercueil par le Ministre Narcisse Mouelle Kombi des Sports et de l’Éducation Physique, représentant personnel du chef de l’État camerounais. Pour le rappeler, l’ancien président de la Fécafoot et de la CAF, Président intérimaire à la FIFA et Président honoraire à la CAF, PCA de l’Anafoot, est décédé le 8 août 2024 à Neuilly-sur-Seine en France des suites de maladie.

Issa Hayatou avait déjà été porté au rang de Commandeur de l’ordre de la valeur en avril 2013 par le Président Paul Biya. Cette seconde fois, c’est dans une circonstance malheureuse, que le Président Paul Biya lui reconnait à nouveau ce rang. Le natif de Garoua quitte la terre de ses Ancêtres avec cette nouvelle distinction, certes à titre posthume, cependant l’une des plus hautes de la République pour confirmer au travers de toute son immense œuvre laissée ici-bas que la patrie sait être reconnaissante pour ses valeureux fils