Actrice et miss Cameroun 2022, la sublime Julia Samantha EDIMA a marqué un nouveau point ce mercredi en dévoilant quelques images de son shooting.

Julia Samantha EDIMA, le Cameroun peut en être fier

Récompensée miss Cameroun 2022 et actrice très reconnue au pays, Julia Samantha EDIMA a fait monter la température ces dernières heures. Celle qui a joué dans la série à succès « Madame Monsieur », a dévoilé les images de son shooting ce mercredi 07 Août 2024. Et comme toujours, Julia Samantha EDIMA attire par sa beauté. Les images ressortent charisme, poster, beauté et métissage de la prestance physique de la Camerounaise.

Julia Samantha EDIMA s’est présentée dans une longue robe éblouissante, traçant les formes de son corps et en mettant en valeur sa beauté et son charme auprès des chevaux qui ajoutent une touche de majesté. Julia fait ainsi toujours rêver plus de 2 ans après avoir porté la couronne de Miss Cameroun.

Pour rappel, elle a précédé les Miss Cameroun 2023 Princesse Issie et Miss Cameroun 2024 Njikam Noura Raïssa.