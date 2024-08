Mauvaise nouvelle au Cameroun. La comédienne Mami Ton serait victime d’AVC. Sa fille, Madage Mirette, a lancé un SOS sur les réseaux sociaux.

Mami Ton entre la vie et la mort, le Cameroun en prière pour la comédienne

Mami Ton, la comédienne camerounaise Mami Ton serait dans un état critique depuis le 10 aout dernier. Elle a été admise à l’hôpital général de Douala en urgence. Bien qu’elle soit prise en charge par le personnel de santé, sa fille a fait un appel à la prière pour le soutien la comédienne camerounaise. Ceci, vu que l’état de sa mère ne connait pas trop d’amélioration.

« Union de prière pour ma petite mama s’il vous plaît . Le Seigneur se souviendra de toi mama, le Seigneur combattra pour toi. Sa forteresse te protègera. J’ai lu le verset du trône du Coran pour toi. Les paroles sont puissantes et vraies. Dieu est Dieu et il n’y a point de divinité que lui. Allah subsiste par lui-même, il ne somnole et ne dort jamais, c’est lui qui a tout ce qu’il y a dans les cieux et sur la terre. Personne ne peut intercéder auprès d’Allah sans sa permission. Son trône kursi déborde les cieux et la terre, il connaît notre passé et notre futur, de sa science, il n’embrasse que ce qu’il veut. Hooo Allah le très haut et le très grand vient au secours et opère le miracle de guérison total dans la vie de ma mère. Hop Allah veille sur tous les malades et les personnes éprouvées dans le monde entier. Ce soir, opère un miracle pour montrer une fois de plus ta suprématie et ta grandeur chez les humains. Soit le médecin par excellence. Accorde ta miséricorde et ton pardon, Amine. », a écrit Madage Mirette, la fille de Mami Ton.

Il faut noter que dans un communiqué, du directeur de l’hôpital général de Douala, le Pr Henry Namme Luma, l’État du Cameroun a pris en charge intégrale de tous les frais médicaux de Mami Ton. Néanmoins, l’appel de sa fille vient alerter encore tous les Camerounais à se préoccuper de l’état de santé de la comédienne.