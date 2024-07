10 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La fille aînée du Président du Cameroun, Paul Biya vient de déclarer finalement son orientation sexuelle qui faisait polémique depuis longtemps. C’est à travers une publication le dimanche 30 juin sur son compte Instagram que Brenda Biya a fait la révélation.

Brenda Biya dévoile finalement son orientation sexuelle

La première fille du couple présidentiel camerounais, Brenda Biya a brisé tous les stéréotypes des hommes d’Etat en Afrique. Âgée de 26 ans, elle a choisi de faire de la musique loin de la scène politique ou des affaires comme la plupart des rejetons de Présidents en Afrique. Les soirées entre jeunes, virées nocturnes dans les night-clubs sont ses dadas.

Mais, depuis longtemps une orientation sexuelle de l’aînée de Paul et Chantal Biya fait polémique au Cameroun et dans plusieurs pays africains. Elle s’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux avec des femmes et à même mis sur son compte Instagram le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBT+. Celle qui se fait appeler Bree pour les besoins de la musique en choisissant le Rap comme style musical ne s’est jamais prononcée sur la question.

Depuis le dimanche 30 juin sur son compte Instagram où elle compte plus de 336 000 followers, Brenda Biya ou encore Kingnastyy, a finalement mis fin à la polémique dans une publication et une photo en train d’embrasser une jeune femme sur la bouche. ‘’Je suis fou de toi et je veux que le monde le sache Laoncita’’, écrit-elle. Cette jeune femme en question est un model-photo de nationalité brésilienne.