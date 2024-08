De passage sur la chaine média Afrique, Laure Moa Minga a levé le voile sur son plus grand rêve d’enfance. Les propos de la comédienne pourraient choquer tout le Cameroun.

Comédienne de renom au Cameroun, Laure Moa Minga dévoile son rêve d’enfance

De son vrai nom Otsali Micheline Laurette, Laure Moa Minga, est devenue aujourd’hui une figure importante de la comédie au Cameroun. Cela fait déjà plusieurs années qu’elle fait ses marques dans l’industrie cinématographique camerounaise. Mais loin de le croire, Laure Moa Minga n’avait pas pour rêve de devenir une comédienne. Dans ses révélations au micro de la chaine média Afrique News, elle a enfin dévoilé son plus grand rêve d’enfance.

« Mon rêve, ce n’était pas la comédie, mais le foot ! J’ai été footballeuse, j’ai joué jusqu’en première et deuxième division avec Aboudi Onguéné et Meyong Charlène. Malheureusement, mon genou m’a lâché. Je me suis blessée au stade de Garoua, et comme le football féminin n’était pas vraiment développé à l’époque, on a un peu négligé ma blessure. J’ai dû arrêter. », a-t-elle. Le destin étant décidé autrement, Laure Moa Minga s’est faite une place dans la comédie au Cameroun.

Cela est le résultat de la persistance et de la persévérance face à l’épreuve à laquelle elle était confrontée. N’abandonnant jamais, Laure a su rebondir et se réinventer dans le monde de la comédie. Pour le rappeler, Laure a été nommée dans la catégorie de meilleure actrice de comédie web lors de la cérémonie des « Canal d’Or » acte 13 d’octobre 2023. Et ce n’est certainement pas fini avec la comédienne camerounaise qui, grâce à son talent, pourrait bien rafler d’autres trophées d’ici-là.