La pala pala woman, Mani Bela désire en finir avec les « plaisirs mondains » comme le disent souvent les chrétiens. Et ceci, dans le but de donner sa vie complètement à Dieu. Sauf que malgré son envie, la star camerounaise ne sait pas comment s’y prendre.

Mani Bela évoque son désir de devenir une chrétienne engagée

Après Nastou Traoré en Côte d’Ivoire, on pourrait assister à une nouvelle reconversion dans le rang des stars africaines dans les prochains jours. Cette fois, du côté du Cameroun. En effet, la chanteuse bikutsi Mani Bela envisage de devenir une chrétienne fervente. C’est dans un post sur sa page Facebook qu’elle a fait savoir son envie. « J’ai envie de donner complètement ma vie à Dieu. Chanter et danser uniquement pour sa gloire. Changer mon style vestimentaire, éviter les artifices.« , écrit-elle sur le réseau social.

Le grand problème actuellement pour Mani Bela, c’est qu’elle ne sait pas comment commencer. Et elle n’a pas manqué de le souligner dans ses mots. « Chers hommes et femmes de Dieu, aidez-moi s’il vous plaît. Vous avez fait comment pour tout abandonner et donner entièrement vos vies à Dieu? J’ai peur mais je suis sérieuse ! », a-t-elle souligné.

Même si jusque là, Mani Bela n’a pas encore annoncé officiellement sa décision, elle n’a pas été déçue dans les commentaires de son post. Des milliers de messages d’encouragements et des stratégies lui ont été laissés. On ne sera donc pas surpris que le prochain son de l’artiste pourrait clamer la gloire à l’Eternel.