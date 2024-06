10 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La Miss Cameroun 2023 a gardé longtemps le silence sur des allégations l’accusant d’entretenir une liaison amoureuse avec le mari de l’influenceuse camerounaise, Muriel Blanche. Par la voix de son Avocat, Marie Princesse Ndoun Issie a sorti une épée de Damoclès contre toute personne ou plateforme ayant relayé des informations la diffamant.

Un scandale a éclaté la semaine dernière dans les médias et sur les réseaux sociaux au Cameroun. Ce scandale impliquait la plus belle fille du pays, Miss Cameroun 2023, Marie Princesse Ndoun Issie. Cette dernière est accusée d’entretenir une liaison amoureuse avec un homme qui serait le mari de la célèbre actrice et influenceuse camerounaise, Muriel Blanche qui est le directeur de 1X Bet Cameroon et qui s’appelle Steven Nbienou Kouadjo.

Les spéculations se sont même amplifiées vu que la principale concernée n’a pas réagi pour faire taire les rumeurs à son sujet. Elle s’était contentée simplement de partager sur la toile les photos de son voyage effectué à Dubaï en déclarant : ‘’Je voyageais déjà en classe affaires bien avant mon titre de Miss ? Vous devez savoir que je viens d’une famille modeste’’. Et de nombreux internautes y croient fermement que la relation sentimentale entre la Miss Cameroun 2023 et l’homme d’affaires camerounais est avérée.

C’est dans cette polémique grandissante que Marie Princesse Ndoun Issie a fait une sortie médiatique le lundi 3 juin par la voix de son conseil juridique. A travers un communiqué très dur partagé sur sa page Facebook, Miss Cameroun 2023 met en garde toutes les personnes qui vont proférer des propos diffamatoires sur elle sur la blogosphère. Elle a même annoncé que des investigations et des procédures judiciaires ont déjà été engagées contre tout tier ayant affirmé sur le Méta qu’elle entretenait des relations avec l’époux de l’influenceuse, Murielle Blanche.