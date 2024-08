Au Cameroun, l’ancien manager sélectionneur des Lions Indomptables Rigobert Song a réagi aux déclarations polémiques de Marc Brys.

La réaction de Rigobert Song aux déclaration de Marc Brys

Après la sortie polémique de Marc Brys, la réponse de Rigobert Song ne s’est pas fait attendre. L’ancien coach des Lions Indomptables du Cameroun a exprimé sa désolation suite aux propos tenus par son successeur. Dans un message publié sur ses plateformes officielles lundi 19 août, l’ex-capitaine des Lions Indomptable, a indiqué qu’il serait mieux pour l’actuel sélectionneur de l’équipe nationale de se concentrer sur son travail au lieu de chercher à tenir des « propos désobligeants surtout vis-à-vis de personne qu’on ne connaît pas ».

L’ancien défenseur central des Lions Indomptables poursuit en faisant comprendre au technicien belge qu’il est beaucoup plus « attendu sur le terrain et non dans les journaux ». Et donc, ce sont les éliminatoires de la CAN 2025 et ceux du Mondial 2026 qui devraient surtout constituer sa première préoccupation.