Face à la rumeur qui s’enfle depuis quelques jours, Samuel Eto’o a pris la parole pour faire une mise au point sur sa prétendue candidature à la prochaine présidentielle au Cameroun.

Samuel Eto’o : « Je ne suis pas candidat à la présidentielle au Cameroun »

C’est désormais clair. Samuel Eto’o n’ambitionne pas de succéder à Paul Biya. « La présidence de la Fecafoot n’est pas un tremplin pour accéder à la présidence de la République. Je le redis haut et fort : Moi, Samuel Eto’o fils, je ne suis pas candidat à la présidence du Cameroun », a-t-il écrit dans une note de clarification.

Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) rappelle et réaffirme son soutien au président de la République, Paul Biya. « Vous, qui m’aimez et m’appréciez, savez que je ne me cache pas pour exprimer mes idées. Oui, en 2018, j’ai voté pour le Président Paul Biya. Et je lui conserve mon soutien indéfectible. Je l’assume. Et non, je ne laisserai personne me priver de mes droits de citoyen », a-t-il martelé.

En ce qui concerne sa mission à la tête de la Fecafoot, Eto’o indique qu’il donne le meilleur de lui-même pour l’émergence du football camerounais. « Élu à la tête de la Fecafoot, je m’efforce de relever notre football. Je travaille vingt heures par jour pour offrir à notre jeunesse les commodités qui ont manqué à ma génération. C’est un sens donné à ma vie que de transmettre et de servir mes cadets », a-t-il.

Les rumeurs sur une éventuelle candidature de Samuel Eto’o à la présidentielle ont surgi alors que la Fecafoot traverse actuellement une situation de crise. Un bras de fer entre le comité exécutif et le ministère des Sports autour de la nomination du staff des Lions Indomptables.