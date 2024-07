Les candidats ayant postulé pour l’édition 2024 de Campus Citoyen sont fixés sur leur sort. La liste des 400 jeunes retenus pour participer à cette activité est publiée par l’Office du service civique national (OSCN) de Côte d’Ivoire.

Pour le compte de l’année 2024, les jeunes sélectionnés pour vivre l’expérience de Campus Citoyens, sont désormais connus. Il s’agit des jeunes homes et femmes sélectionnés de tous les 14 districts de Côte d’Ivoire pour participer à cette randonnée organisée par l’Office du Service Civique National (OSCN) sous l’égide du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique.

Organisé dans le cadre du Programme Jeunesse du Gouvernement (PJGOUV), le Campus Citoyen a pour objectif d’amener les jeunes âgés de 16 à 24 ans à avoir le sens du civisme et de citoyenneté en vue d’un renforcement de la paix et la cohésion sociale en Côte d’Ivoire. Ainsi, la liste des jeunes retenus est disponible et peut être consultée sur le site internet de l’OSCN à l’adresse : www.oscn.ci.

Les participants ainsi que leurs familles sont donc invités à consulter cette liste afin de confirmer leur sélection. À noter que ce programme, initialement prévu du 22 juillet au 12 août 2024, a connu un petit bouleversement en ce qui concerne la date du déroulement. Ainsi, cet événement exceptionnel aura donc désormais lieu du 06 août au 27 août 2024.