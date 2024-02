L’attaquant vedette du Nigeria, Victor Osimhen, pourrait manquer la rencontre de la demi-finale de la CAN 2023. Pour cause, le joueur a senti un malaise abdominal et n’a pas pu effectuer le déplacement de Bouaké avec le groupe.

Victor Osimhen placé sous surveillance médicale

Les Super Eagles du Nigeria préparent leur match de demi-finale de la CAN 2023 face aux Bafana Bafana de l’Afrique du Sud. Mais pour cette confrontation cruciale, les Nigérians pourraient la disputer sans leur attaquant star. Selon un communiqué publié par Nigeria Super Eagles, le sociétaire du club napolitain souffre d’une gêne abdominale. Toute chose qui a poussé les médecins de l’équipe à le maintenir à Abidjan alors que ses coéquipiers se sont envolés pour Bouaké, où se disputera la demi-finale face à l’Afrique du Sud.

« Les médecins de l’équipe ont confirmé que Victor Osimhen a été placé sous surveillance avec un membre de l’équipe médicale resté à Abidjan avec lui. S’il est autorisé demain matin, il rejoindra le reste de l’équipe avant 17 heures », renseigne le communiqué. Le public nigérian retient donc son souffle et espère une évolution heureuse de cette situation pour le joueur.

Pour rappel, la rencontre de la demi-finale entre Nigeria et l’Afrique du Sud est prévue pour mercredi 7 février au stade de la Paix de Bouaké à 17h GMT.