Le coach intérimaire des Éléphants de Côte d’Ivoire Emerse Faé a animé la traditionnelle conférence de presse d’après match ce samedi 3 février. Juste à la fin de la rencontre face aux Aigles du Mali, l’actuel sélectionneur de l’équipe ivoirienne est revenu sur la qualification des siens en demi-finale de la CAN 2023.

Emerse Faé félicite ses joueurs pour leur courage et engagement

C’est désormais officiel ! La Côte d’Ivoire est dans le dernier carré d’axe de la CAN 2023. Selon Emerse Faé, sélectionneur de cette équipe qui revient de très loin, cette qualification n’a du tout pas été facile. Les Éléphants ont souffert, mais ont tenu bon malgré leur infériorité numérique depuis la 43è minute du jeu. Mais ils ont su trouver la force pour revenir au score et marquer le but de la victoire dans les derniers instants de la prolongation. C’est pour cela que le coach indique que ses joueurs ont obtenu cette victoire grâce à leur mental fort.

« Ce soir, ça n’a pas été facile. Nous sommes allés chercher cette victoire au mental. À dix, nous leur avons empêché tactiquement de développer leur jeu habituel. Mais vous savez, il y a des signes positifs qui donnent de l’espoir. Et ce soir, cela a été prouvé, mais il faut changer notre façon d’aborder les matches », a laissé entendre Emerse Faé.

Pour l’actuel patron des Éléphants de Côte d’Ivoire, il y a des choses à corriger dans le jeu de son équipe. Car, subir dans le jeu avant de remporter la victoire, n’est pas trop bon aussi. « Il faut éviter de subir le jeu, même si la fin est heureuse pour nous. Mes gars n’ont rien lâché et ils ont été récompensés », a-t-il fait savoir avant de se projeter automatiquement sur la prochaine rencontre. Et, Emerse Faé indique que les préparatifs pour la demi-finale face à la RDC vont démarrer juste au lendemain de cette victoire.