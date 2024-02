Suite au sacre des Éléphants à la CAN 2023, les messages fusent de partout. C’est le cas du roi Mohammed VI du Maroc qui a tenu à féliciter le président Alassane Ouattara pour cet exploit inespéré des joueurs ivoiriens.

Les mots de félicitations du roi Mohammed VI à Alassane Ouattara pour le sacre des Éléphants à la CAN 2023

La victoire des Éléphants de Côte d’Ivoire en finale de la coupe d’Afrique des nations 2023 – CAN 2023 n’a pas laissé indifférent le souverain du royaume du Maroc. À cet effet, le roi Mohammed VI a dans un message adressé ses vives félicitations au chef de l’État de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara et son épouse Dominique. Dans son adresse, le monarque a indiqué que cette victoire de l’équipe ivoirienne sur ses propres installations est une véritable fierté pour toute la nation.

À en croire le premier citoyen marocain, ce sacre des joueurs ivoiriens à la 34ème édition de la CAN organisée en Côte d’Ivoire est la preuve de la persévérance, de la résilience et du courage. Le roi Mohammed VI poursuit en soulignant que « par sa persévérance et sa combativité, elle a réussi à s’élever de nouveau au sommet du football africain et elle a offert de précieux moments de communion aux passionnés de football en Côte d’Ivoire comme dans l’ensemble du continent ».

À noter que la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des nations – CAN aura lieu au Maroc. C’est donc à juste titre que, lors de la cérémonie de clôture de la compétition qui s’est tenue en Côte d’Ivoire, l’emblème de la CAF a été transmis au représentant du Maroc. Le Maroc a même déjà annoncé que la CAN 2025 va se dérouler en été entre juin-juillet.