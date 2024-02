La star de la musique malienne, Sidiki Diabaté, n’est pas restée indifférente de la victoire des Eléphants de Côte d’Ivoire en finale de la CAN 2023. L’artiste a félicité les joueurs et le peuple ivoirien pour avoir décroché leur troisième étoile continentale à l’issue de cette compétition.

Sidiki Diabaté félicite les Eléphants pour le Graal continental

Les Eléphants de Côte d’Ivoire ont renversé les Super Eagles du Nigeria en finale de la CAN 2023. Une victoire qui permet à la Côte d’Ivoire de se hisser sur le toit de l’Afrique pour une troisième fois de son histoire. Suite à cet événement heureux, la star de la musique malienne Sidiki Diabaté a tenu à dire ses mots de félicitations à toute l’équipe ivoirienne pour avoir réalisé l’exploit.

PUBLICITÉ

« Félicitations aux vaillants éléphants de la Côte d’Ivoire pour le sacre. Ce fut une belle CAN et surtout une très belle victoire », a fait savoir Sidiki Diabaté. Pour ce dernier, dont la Côte d’Ivoire est considérée comme son pays adoptif, l’organisation de la CAN 2023 a été une parfaite réussite.

À noter qu’en remportant la CAN 2023, la Côte d’Ivoire obtient sa troisième étoile et se trouve à égalité avec le Nigeria.