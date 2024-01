Des journalistes couvrant la CAN 2023 ont été victimes d’un accident de la circulation dans la nuit de mardi à mercredi. Ils revenaient de Yamoussoukro après le match Sénégal-Guinée.

CAN 2023 : Des journalistes victimes d’un accident de la circulation

En provenance de Yamoussoukro, des journalistes ayant suivi le match Sénégal contre Guinée ont été victimes d’un accident de la circulation à Abidjan, notamment dans la commune du Plateau.

PUBLICITÉ

Selon certaines informations, il n’y a aucune perte en vie humaine. Toutefois, l’on signale des blessés parmi lesquels figurent le chauffeur et le convoyeur. Pour l’heure, aucun bilan officiel n’a été établi.

Les causes de cet accident demeurent pour l’instant inconnues. La rédaction d’Afrique-sur7 souhaite prompt rétablissement au blessés et apporte toute sa compassion à ces hommes et femmes de média.